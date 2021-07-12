Зеленский прокомментировал призывы в ЕС к саммиту с Путиным: Не хочу сказать, что это предательство, но это несправедливо

Зеленский о возможном саммите Россия – ЕС: Это означает, что после семи лет [войны] можно снова сесть за общий стол и продолжать жить, как раньше Фото: EPA

Комментируя недавнюю встречу президента США Джо Байдена с Путиным, Зеленский отметил, что "это их право" и "это правильно". Он объяснил свою позицию тем, что речь идет о больших странах, между которыми возникло много вопросов.

Отвечая на вопрос, не считает ли Зеленский себя преданным из-за предложений Евросоюзу пригласить Путина, Зеленский ответил: "Я не хочу сказать, что это предательство, потому что Евросоюз уже принял решение, эта встреча не состоится".

В то же время украинский президент назвал соответствующие призывы со стороны Меркель и Макрона "несправедливыми" по отношению к Украине.

"Но я думаю, что это несправедливо. Поскольку это означает, что стоимость любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что после семи лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить, как раньше", – сказал он.