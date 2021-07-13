ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Формула Штайнмайера" уже фактически имплементирована в украинское законодательство – Арестович

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович: Парадокс заключается в том, что "формула Штайнмайера" прописана в законе, принятом еще в 2014 году
Арестович: Парадокс заключается в том, что "формула Штайнмайера" прописана в законе, принятом еще в 2014 году
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "формула Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Донбассе уже семь лет как фактически имплементирована в законодательство Украины.

Об этом он рассказал 13 июля в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Арестович комментировал "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений", которые Германия и Франция готовили, а Украина поддержала, и высказал благодарность Германии и Франции за этот документ.

"Наши поправки к ним не содержат такой позиции, что сперва в ОРДЛО проводятся выборы, а после Украине переходит контроль над границей. Все наоборот. Но парадокс заключается в том, что "формула Штайнмайера" уже фактически имплементирована в украинское законодательство – она прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятом еще в 2014 году 10-м пунктом. Она там есть", – добавил Арестович.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний раз – до 31 декабря 2021 года.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО. В письме, которое подписал тогдашний глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

Закрепление "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве зафиксировано в коммюнике по итогам саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

В 2019 году ряд областных, районных и городских советов в Украине выступили против "формулы Штайнмайера". Помимо этого, в Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне, Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Львове, Мариуполе, Краматорске и других городах страны прошли акции протеста с лозунгом "Нет капитуляции!".

В 2020-м и в начале этого года представители украинской власти публично практически не обсуждали вопрос введения "формулы Штайнмайера".

В апреле вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников дал интервью, в котором сказал, что в "формуле Штайнмайера" нет никакой "зрады" и "это фантастический документ".

О необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство 12 июля перед ужином с Зеленским говорила канцлер Германии Ангела Меркель. "Нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы хотим, чтобы в этих регионах были проведены выборы", – заявляла она.

Зеленский подчеркивал в июне, что Минские соглашения не соблюдает Россия, в частности, выдавая жителям ОРДЛО свои паспорта.

Из-за паспортизации выполнить Минские соглашения и провести выборы на Донбассе невозможно, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Минские соглашения в том виде, в котором они есть, являются полным абсурдом. Граждане Украины начинают нам вопить: "Давайте быстро выполняйте Минские договоренности". Скажите, пожалуйста: как в концлагере можно провести выборы?" – отмечал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Минские соглашения, Алексей Арестович, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, формула Штайнмайера
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
48-летняя Руслана увеличила губы
48-летняя Руслана увеличила губы
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
Печень трески. Польза и вред для здоровья
Печень трески. Польза и вред для здоровья
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS