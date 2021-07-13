"Формула Штайнмайера" уже фактически имплементирована в украинское законодательство – Арестович

Арестович: Парадокс заключается в том, что "формула Штайнмайера" прописана в законе, принятом еще в 2014 году Фото: Алексей Арестович / Facebook

Об этом он рассказал 13 июля в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Арестович комментировал "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений", которые Германия и Франция готовили, а Украина поддержала, и высказал благодарность Германии и Франции за этот документ.

"Наши поправки к ним не содержат такой позиции, что сперва в ОРДЛО проводятся выборы, а после Украине переходит контроль над границей. Все наоборот. Но парадокс заключается в том, что "формула Штайнмайера" уже фактически имплементирована в украинское законодательство – она прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятом еще в 2014 году 10-м пунктом. Она там есть", – добавил Арестович.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний раз – до 31 декабря 2021 года.