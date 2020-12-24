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Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Закон, который подписал президент Владимир Зеленский, продлевает закон об особом статусе Донбасса до до 31 декабря 2021 года.

Зеленский подписал закон 24 декабря
Зеленский подписал закон 24 декабря
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон №1078-IX о продлении закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Парамент принял закон 15 декабря. Он продлевает действие закона об особом статусе Донбасса на год – до 31 декабря 2021 года.

Документ был зарегистрирован в парламенте 7 декабря.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний раз Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: особый статус Донбасса, Владимир Зеленский, закон, война в Украине
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