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Разумков рассказал, когда могут рассмотреть продление закона об особом статусе Донбасса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важным вопрос продления закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Разумков: Законопроект завтра выносится на рассмотрение Верховной Рады
Разумков: Законопроект завтра выносится на рассмотрение Верховной Рады
Фото: rada.gov.ua

15 декабря на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о продлении закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Об этом на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 14 декабря сказал спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Важным будет вопрос продления закона о так называемом особом статусе, он завтра выносится на рассмотрение Верховной Рады", – сказал спикер.

Законопроект №4467 о продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был зарегистрирован в парламенте 7 декабря.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний раз Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Верховная Рада, Луганская область, Донецкая область, особый статус Донбасса, война в Украине, Дмитрий Разумков
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