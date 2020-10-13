"Смогу ли заключить мирное соглашение с Путиным? Я верю в это". Главное из интервью Зеленского британской HARDtalk

О выполнении своих предвыборных обещаний

За почти полтора года правления Зеленский ставит себе в заслуги принятие закона об импичменте президента, земельную реформу, запуск антикоррупционного суда и введение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Так глава государства ответил на вопрос о выполнении собственных предвыборных обещаний.

"Прежде всего мы сделали те вещи, о которых говорили много разных политиков: приняли закон об импичменте президента. Чтобы все же если президент не прав – тот или иной, верю, что это буду не я, – но если общество против того или иного президента, его могли бы без крови, без проблем, без забастовок снять".

Еще одним своим важным достижением Зеленский считает освобождение 140 украинцев из плена, а также режим тишины, который, по словам президента, продолжается на востоке Украины уже 75 дней. На уточнение британского журналиста, что наблюдатели ОБСЕ с июля зафиксировали 1400 нарушений режима прекращения огня, Зеленский напомнил, что раньше таких нарушений "было по 80–90 тысяч".

"Вы видите большую разницу. Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери. Результат – за 75 дней погиб один человек. Один! Я считаю, что это наша победа".

На вопрос: "Вы много пообещали и недостаточно сделали – согласны ли вы с этим?" – Зеленский ответил, что его президентский срок еще не окончен. "То, что я обещаю, я хочу выполнить, я иду к этой цели. У меня впереди все же три с половиной года, я уверен в себе, уверен в людях, которые меня окружают. Их немного, но мы – команда".

На вопрос о перманентных увольнениях людей из своей команды (например, бывшего премьер-министра Алексея Гончарука и экс-генпрокурора Руслана Рябошапки) президент ответил, что если человек за полгода не показывает результат – с ним расстаются, "кем бы вы ни были, даже если вы мои друзья, приятели, министры, премьер-министры".

Скриншот: BBC News Україна / YouTube

О войне на Донбассе и мирном договоре с Путиным

Зеленский не согласился с мнением журналиста, что за полтора года на посту президента он потерпел фиаско в вопросе "завершения конфликта на Востоке". Среди важных достижений в этом направлении глава государства назвал "разблокирование нормандского процесса" и возвращение за стол переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина.

Президент подчеркнул, что закрепление в украинской Конституции, "как того хочет Кремль", особого статуса Донбасса, а также передача официальному Киеву контроля над восточной границей после проведения местных выборов – невозможны.

"Изменения Конституции – те, которые они хотят, – они сегодня невозможны. И передача границы украинской власти после выборов – это неправильно. Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там вооруженные люди? Все это понимают, но мы идем по минским [соглашениям]. Есть такое, надо, чтобы Минск был немного более гибким. Вы понимаете, что прошло время...".

На вопрос, верит ли он, что сможет заключить мирный договор с Путиным, по которому Украине будут возвращены оккупированные территории, включая Крым, Зеленский безапелляционно ответил "да".

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру".

Кроме того, глава государства подчеркнул, что готов признать свою неудачу, если ему не удастся прекратить войну с Россией: "Это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами".

Про Трампа, Байдена и отношения с США

Украинский лидер ушел от вопроса, кого из кандидатов он поддерживает на предстоящих президентских выборах в США – действующего президента Дональда Трампа или его соперника, экс-вице-президента Джо Байдена. Зеленский заверил, что у официального Киева есть поддержка и от республиканцев, и от демократов.

"Я не играю в те или иные такие, знаете, мелкие вещи, которые могут повлиять как на выборы в США, так потом и на то, что происходит в моей стране. [...] А что касается комментариев господина Трампа [об Украине], он такой человек. Мы слышим много его комментариев на различные темы, но я знаю, что он лично поддерживает Украину. Точно так же я слышал подобное от господина Байдена. Я с ним не общался лично никогда, но я слышал, он не раз говорил, что мы будем помогать Украине. И многие политики Америки говорили: несмотря на то, кто станет президентом, само направление – Соединенные Штаты нас поддерживают".

Зеленский также уклонился от ответа на вопрос о давлении со стороны Трампа во время телефонного разговора 25 июля 2019 года, в котором президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине сына Байдена Хантера (Зеленский тогда пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию").

"Я всегда говорил, что влиять на президента независимой Украины – кем бы ни был этот человек, я или кто-то другой – невозможно. Даже такой большой стране. Поэтому, мне кажется, в этом и есть главная правда".

Скриншот: BBC News Україна / YouTube

Про Порошенко и "других олигархов"

Ведущий обратил внимание, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко сейчас открыто 15 уголовных производств. "Вместе с тем многих других олигархов, относительно финансовой деятельности которых звучат обвинения, никто вообще не трогает. Вы, кажется, решительно настроены преследовать только Порошенко. Почему?" – спросил Сакур.

Зеленский ответил, что не интересумедийется жизнью предшественника.

"Честно говоря, я не влияю на правоохранительные органы. Но правда, с самого начала я их собирал, новый состав, я их собирал и говорил: "Пожалуйста, нет своих-чужих, все олигархи, они должны жить по закону". Порошенко – один из этих олигархов. Я не влияю на жизнь господина Порошенко, слава богу. Меня в принципе не интересует, что с ним происходит каждый день. Я считаю, что все равны перед законом".

Зеленский считает, что за серией медийных атак на него стоит именно Порошенко, которому "до сих пор кажется, что он президент".

"То, что это поднимают СМИ, которыми владеет господин Порошенко, мне это известно. Все знают, что у нас был олигарх-президент. Хорошо, мы прошли это. Но ему до сих пор кажется, что он президент. Он финансирует различные средства массовой информации, владеет ими. Есть у него СМИ, которыми он не владеет. Он не может успокоиться, что он не президент. Вот и все".

Про падение своих рейтингов

Зеленский, судя по внезапному натужному смеху, болезненно воспринял финальный вопрос Сакура о падении своего рейтинга с 73% на президентских выборах 2019 года до 35% в 2020-м.

"Вы утратили очень большую поддержку. Вы пришли в политику, сказав: "Я хочу ... Я прожил жизнь, заставляя людей смеяться, а сейчас я хочу, чтобы они перестали плакать из-за политики в Украине". Но они до сих пор плачут", – заявил журналист.

Президент настоял, что не цепляется за рейтинги, хотя отслеживает уровень своей поддержки среди граждан Украины.

"Что касается 73%, правда в том, что это приговор был господину Порошенко. Относительно утраты рейтингов, то я вам сказал, что не цепляюсь за них. Но мне не все равно. Мне не все равно, когда говорят, что я утратил или упал. [...] Люди видят, что я человек открытый, я работаю 24/7, я делаю все ради страны. Для меня ничего другого не имеет значения, кроме того, чтобы я просто смог что-то изменить. Сделать ключевые изменения в Украине и остаться в истории своего государства – больше амбиций у меня нет", – подытожил Зеленский.

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