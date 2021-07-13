Верещук рассказала, при каких условиях Украина готова выполнять Минские соглашения

Ирина Верещук: У нас есть свое избирательное законодательство, требующее определенного процесса проведения выборов Фото: пресс-служба Ирины Верещук

"Мы готовы выполнять Минские соглашения так, чтобы это не препятствовало нашим национальным интересам. И очевидно, что модель, которую нам предложила Франция и Германия, нам более удобна для выполнения, чем российская", – сказала политик.

"Формулу Штайнмайера", которая предусматривает порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО, она считает сложной.

"Речь о проведении выборов без контроля над границами. Это сложная формула. У нас есть свое избирательное законодательство, требующее определенного процесса проведения выборов. Надеюсь, что все это понимают, несмотря на то, что выборы могут быть проведены по международным стандартам, с привлечением ОБСЕ", – отметила Ирина Верещук.