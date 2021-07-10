"Это не Будапештский меморандум". Резников заявил, что Минские соглашения ошибочно считают обязательными

Резников: Минские соглашения – это политико-дипломатические договоренности, они не носят характер международного договора или юридического документа Фото: minre.gov.ua

Об этом 9 июля в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"С первого дня пребывания в Кабмине я говорил, что Минские соглашения подлежат модернизации. Это нормально, тут нет никакого страха, никакого шока. Мы признаем: да, они есть, надо на них опираться, потому что это политико-дипломатические договоренности, они не носят характер международного договора или юридического документа", – сказал он.

Трактовка, что эти соглашения якобы обязательные, потому что Совбез ООН их одобрил, ошибочная.

"Он их одобрил, но никакого фактора обязательства эти документы не несут. Это, например, не Будапештский меморандум, не Договор о дружбе Украины с Россией, который наши соседи обязаны были выполнять и нарушили брутально", – добавил Резников.