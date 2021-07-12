ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В МИД Украины поприветствовали решение Совета ЕС продлить экономические санкции против РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минские договоренности не имплементированы РФ в полном объеме, отметили в МЗС Украины
Минские договоренности не имплементированы РФ в полном объеме, отметили в МЗС Украины
Фото: depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел Украины поприветствовали решение Совета ЕС продлить до 31 января 2022 года действие экономических санкций против РФ из-за "дестабилизации ситуации в Украине". Об этом 10 июля в Twitter написала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Мы приветствуем решение Совета ЕС продлить действие санкций до 31.01.2022, направленных на конкретные секторы экономики России, из-за дестабилизации ситуации в Украине. Решение было принято с учетом того, что Минские договоренности не имплементированы РФ в полном объеме", – подчеркнула Джапарова.

Первый замглавы МИД отметила, что "санкции ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС, запрещают формы финансовой помощи и импорт/экспорт/передачу оборонного материала, а также товары двойного назначения для военного использования или конечных военных пользователей в России, доступ к чувствительным технологиям в энергетическом секторе".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины.

В ответ на это ЕС 31 июля 2014 года ввел против России экономические санкции. Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился увязать их продолжительность с полным выполнением Минских соглашений.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Теги: Россия, Украина, санкции, МИД Украины, агрессия, Европейский совет, Минские соглашения, Европа, Эмине Джапарова, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"
"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"
"Любовь не имеет ничего общего с потреблением". Жена Бардаша показала отдых на яхте
"Любовь не имеет ничего общего с потреблением". Жена Бардаша показала отдых на яхте
Morgenshtern избежал штрафа в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков
Morgenshtern избежал штрафа в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков
Украинский ведущий во время отпуска вышел подметать киевскую улицу. Видео
Украинский ведущий во время отпуска вышел подметать киевскую улицу. Видео
  Анита Луценко рассказала, почему не может решиться на второго ребенка
  Анита Луценко рассказала, почему не может решиться на второго ребенка
Белла Хадид прошлась по красной дорожке Канн с оголенной грудью, прикрытой позолоченным колье
Белла Хадид прошлась по красной дорожке Канн с оголенной грудью, прикрытой позолоченным колье
  "Высылал мне эти картинки. Я говорю: "Зачем ты мне женщин этих присылаешь?" Alyosha рассказала, что получила от мужа на 35-летие
  "Высылал мне эти картинки. Я говорю: "Зачем ты мне женщин этих присылаешь?" Alyosha рассказала, что получила от мужа на 35-летие
12 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
12 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
Российская певица Бабкина показала отдых в оккупированном Крыму
Российская певица Бабкина показала отдых в оккупированном Крыму
"Сука". Экс-участница "ВИА Гры" предстала в смелом секси-образе
"Сука". Экс-участница "ВИА Гры" предстала в смелом секси-образе
  "Сейчас мне очень тяжело. Тело кричит. Начала задыхаться". Располневшая Tarabarova рассказала, как борется с лишним весом
  "Сейчас мне очень тяжело. Тело кричит. Начала задыхаться". Располневшая Tarabarova рассказала, как борется с лишним весом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Повезло. Конечно, довольный". Комаровский похвастался уловом на День рыбака
"Повезло. Конечно, довольный". Комаровский похвастался уловом на День рыбака
"У себя в стране нет счастья?", "Нехрен возвращаться!" Собчак разозлила подписчиков роликом из Италии
"У себя в стране нет счастья?", "Нехрен возвращаться!" Собчак разозлила подписчиков роликом из Италии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS