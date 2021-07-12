В МИД Украины поприветствовали решение Совета ЕС продлить экономические санкции против РФ

"Мы приветствуем решение Совета ЕС продлить действие санкций до 31.01.2022, направленных на конкретные секторы экономики России, из-за дестабилизации ситуации в Украине. Решение было принято с учетом того, что Минские договоренности не имплементированы РФ в полном объеме", – подчеркнула Джапарова.

Первый замглавы МИД отметила, что "санкции ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС, запрещают формы финансовой помощи и импорт/экспорт/передачу оборонного материала, а также товары двойного назначения для военного использования или конечных военных пользователей в России, доступ к чувствительным технологиям в энергетическом секторе".

Санкції обмежують доступ до ринків капіталу * ; забороняють форми фінан. допомоги+імпорт/експорт/передачу оборонного матеріалу+товари подвійного призначення для військового використання або кінцевих військових користувачів в * ; доступ до чутливих технологій в енергет. секторі 2/2 — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) July 12, 2021