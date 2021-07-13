Зеленский назвал виновного в отсрочке встречи лидеров "Нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения нормандской встречи. Этот процесс отсрочивает Россия.

По словам президента, который провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, три стороны "Нормандской четверки" понимают, что эту встречу нужно провести.

"[Есть] характер того, что нормандская встреча должна быть. Все видят, что ее отдаляет [Россия]. Отработан кластер, шаги по практическому воплощению в жизнь Минского процесса. Кластер наработан немецкой стороной и согласован с Францией. И мы за. Он передан РФ. И мы видим, что нормандская встреча сегодня откладывается из-за позиции России. Это важно, что мы втроем это понимаем" , – заявил Зеленский.

Президент на встрече с Меркель доказал, что Украина выполняет все, чтобы нормандская встреча состоялась.

"Мы сделали все, чтобы со стороны РФ также были выполнены все пункты наших договоренностей декабря 2019 года на заседании "Нормандской четверки", – отметил он.

Зеленский на совместном брифинге с Меркель призывал давить на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандской четверки".