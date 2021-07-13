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Зеленский назвал виновного в отсрочке встречи лидеров "Нормандской четверки"

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Зеленский призывал давить на Россию, чтобы провести саммит лидеров "Нормандской четверки"
Зеленский призывал давить на Россию, чтобы провести саммит лидеров "Нормандской четверки"
Фото: president.gov.ua

Встреча лидеров "Нормандской четверки" откладывается из-за позиции России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 13 июля во время пресс-конференции после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения нормандской встречи. Этот процесс отсрочивает Россия.

По словам президента, который провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, три стороны "Нормандской четверки" понимают, что эту встречу нужно провести.

"[Есть] характер того, что нормандская встреча должна быть. Все видят, что ее отдаляет [Россия]. Отработан кластер, шаги по практическому воплощению в жизнь Минского процесса. Кластер наработан немецкой стороной и согласован с Францией. И мы за. Он передан РФ. И мы видим, что нормандская встреча сегодня откладывается из-за позиции России. Это важно, что мы втроем это понимаем" , – заявил Зеленский.

Президент на встрече с Меркель доказал, что Украина выполняет все, чтобы нормандская встреча состоялась.

"Мы сделали все, чтобы со стороны РФ также были выполнены все пункты наших договоренностей декабря 2019 года на заседании "Нормандской четверки", – отметил он. 

Зеленский на совместном брифинге с Меркель призывал давить на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандской четверки".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил больше года назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

В январе 2021 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия и Франция разрабатывают план мирного завершения войны, так называемые кластеры, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта. В марте он сообщил, что "конкретный план мирного урегулирования" готов, стороны ждут реакцию России. По его словам, так называемые кластеры – "логичные шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут, в случае их согласования, стать основой для дорожной карты, которая действительно бы завершилась установлением мира на Донбассе".

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Франция, Минские соглашения, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
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