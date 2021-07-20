В Киев приедет советник Госдепа для обсуждения "Северного потока – 2"

В Киеве Чолле будет находиться 20–21 июля. В рамках визита он встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ.

Он также проведет встречу с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить восстановление экономики Украины.

При этом, как сообщает Reuters, США и Германия близки к договоренности по газопроводу "Северный поток – 2" и в ближайшие дни могут об этом объявить. Договоренности позволят избежать введения американских санкций против компании-оператора газопровода и ее руководства.

Источники издания говорят, что сделка будет включать в себя обязательства обеих сторон по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода. Германия также намерена дать гарантии поставок газа Украине в случае прекращения его подачи из России.

По словам собеседников Reuters, Вашингтон хочет предварительно убедиться, что Киев поддерживает эти шаги.