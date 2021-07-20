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ПОЛИТИКА

В Киев приедет советник Госдепа для обсуждения "Северного потока – 2"

Чолле пробудет в Украине 20 21 июля
Чолле пробудет в Украине 20–21 июля
Фото: state.gov

На этой неделе советник Госдепартамента США Дерек Чолле посетит Киев и Варшаву для обсуждения вопросов отношений между странами, а также вопроса российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщила 19 июля пресс-служба Госдепа.

В Киеве Чолле будет находиться 20–21 июля. В рамках визита он встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ.

Он также проведет встречу с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить восстановление экономики Украины.

При этом, как сообщает Reuters, США и Германия близки к договоренности по газопроводу "Северный поток – 2" и в ближайшие дни могут об этом объявить. Договоренности позволят избежать введения американских санкций против компании-оператора газопровода и ее руководства.

Источники издания говорят, что сделка будет включать в себя обязательства обеих сторон по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода. Германия также намерена дать гарантии поставок газа Украине в случае прекращения его подачи из России.

По словам собеседников Reuters, Вашингтон хочет предварительно убедиться, что Киев поддерживает эти шаги.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявлял, что строительство завершат в августе. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

В Офисе президента считают, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Госдепартамент США, газопровод, Северный поток – 2
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