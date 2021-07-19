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Российское судно направилось в воды Германии достраивать "Северный поток – 2"

"Северный поток 2" достроен на 98%
"Северный поток – 2" достроен на 98%
Фото: EPA

Российское судно "Академик Черский" покинуло воды Дании, где строило "Северный поток – 2", и направилось в исключительную экономическую зону Германии. Об этом "РИА Новости" сообщили в пресс-службе оператора проекта "Северный поток – 2".

Прошлой ночью "Академик Черский" ушел из датских вод и сейчас находится в немецких. Там ему предстоит уложить 2,6 км труб второй нитки газопровода.

В пресс-службе добавили, что профильные германские службы опубликовали соответствующие извещения для мореплавателей.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщал о завершении работ по прокладке труб первой нитки газопровода.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявлял об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Теги: Россия, Германия, строительство, газопровод, Северный поток – 2
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