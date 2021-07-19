Российское судно направилось в воды Германии достраивать "Северный поток – 2"

Прошлой ночью "Академик Черский" ушел из датских вод и сейчас находится в немецких. Там ему предстоит уложить 2,6 км труб второй нитки газопровода.

В пресс-службе добавили, что профильные германские службы опубликовали соответствующие извещения для мореплавателей.