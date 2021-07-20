Bloomberg узнало, какие гарантии для Украины включает соглашение ФРГ и США по "Северному потоку – 2"

В случае агрессии против Украины к РФ могут применить санкции, в частности – ограничение поставок газа в ФРГ Фото: EPA

Отмечается, что если Москва попытается применить газ как оружие или совершит агрессию против Украины, то Берлин применит меры сам, а также будет настаивать на применении мер на уровне Евросоюза. В частности, введет санкции по ограничению экспорта энергоносителей из РФ. Высокопоставленный американский чиновник рассказал Bloomberg, что меры могут включать ограничение поставок российского газа в Германию.

В то же время, в тексте соглашения намеренно сделали двусмысленные формулировки, чтобы в Москве не могли подготовиться к ответным мерам, добавил собеседник.

Ожидается, что соглашение между ФРГ и США будет заключено в ближайшие дни, до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Как сообщали в Госдепартаменте США, на этой неделе Киев и Варшаву посетит советник Госдепа Дерек Чолле, целью его визита станет обсуждение отношений между странами, а также вопрос российского газопровода "Северный поток – 2".