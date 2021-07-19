США и Германия скоро объявят о решении по "Северному потоку – 2" – СМИ

Информатор отметил, что решение "выглядит неплохо".

Еще один источник агентства сообщил, что стороны переговоров близки к соглашению, которое предотвратит возобновление отмененных санкций США против оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее генерального директора.

Reuters пишет, что президент США Джо Байден отказался от санкций против оператора газопровода, чтобы дать время на подготовку соглашения и восстановить отношения с Германией, которые были испорчены во время правления президента Дональда Трампа.

Один из ключевых моментов соглашения США и Германии – увеличение инвестиций стран, направленных на поддержку энергоэффективности и энергетической безопасности Украины, заявили источники информагентства.