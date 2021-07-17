В Офисе президента заявили, что Украина и Польша имеют единую позицию по "Северному потоку – 2"

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией Фото: EPA

Стороны "констатировали единство позиции, что этот проект составляет прежде всего угрозу в сфере безопасности для всей Европы", сообщили в Офисе президента.

"Северный поток – 2" – это геополитическое оружие России, которое будет использовать агрессор против западного демократического мира", – сказал Сибига.

Он считает важной дальнейшую скоординированную деятельность по противодействию его запуска.

Отдельно Сибига и Кумох обсудили проекты диверсификации поставок энергоресурсов в Украину, реализация которых отвечает интересам обоих государств.

Также они поговорили о ситуации с безопасностью на востоке Украины и обсудили другие вопросы. Сибига поблагодарил Польшу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.