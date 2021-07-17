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ПОЛИТИКА

В Офисе президента заявили, что Украина и Польша имеют единую позицию по "Северному потоку – 2"

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Газопровод "Северный поток 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией
Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией
Фото: EPA

Украина и Польша имеют единую позицию в вопросе газотранспортного проекта "Северный поток – 2". Об этом шла речь во время телефонного разговора заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Сибиги и госсекретаря канцелярии президента Польши, руководителя бюро по международной политике Якуба Кумоха, пишет пресс-служба украинского президента 17 июля.

Стороны "констатировали единство позиции, что этот проект составляет прежде всего угрозу в сфере безопасности для всей Европы", сообщили в Офисе президента.

"Северный поток – 2" – это геополитическое оружие России, которое будет использовать агрессор против западного демократического мира", – сказал Сибига.

Он считает важной дальнейшую скоординированную деятельность по противодействию его запуска.

Отдельно Сибига и Кумох обсудили проекты диверсификации поставок энергоресурсов в Украину, реализация которых отвечает интересам обоих государств.

Также они поговорили о ситуации с безопасностью на востоке Украины и обсудили другие вопросы. Сибига поблагодарил Польшу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщал о завершении работ по прокладке труб первой нитки газопровода.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявлял об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с Меркель 12 июля Зеленский говорил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

В Офисе президента заявляли, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

Теги: Россия, Украина, Польша, Северный поток – 2, Андрей Сибига, Офис президента Украины
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