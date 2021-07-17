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Витренко считает, что Украина смогла убедить Меркель об угрозах "Северного потока – 2"

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Меркель увидела реальные угрозы для безопасности Украины, отметил Витренко (на фото)
Меркель увидела реальные угрозы для безопасности Украины, отметил Витренко (на фото)
Фото: Група Нафтогаз / Facebook

Украинская сторона во время визита в Берлин 12 июля смогла убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что проект газопровода "Северный поток – 2" является реальной угрозой. Об этом 16 июля в эфире телеканала "Украина 24" сказал глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

По его словам, Меркель "даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект".

"Во-первых, она увидела реальные угрозы для безопасности Украины. Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили. Во-вторых, мы объяснили, что какие-то такие легкие решения даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет, – отметил Витренко. – Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения".

Глава "Нафтогазу" увидел "позитивные сигналы" по итогам переговоров Меркель и президента США Джо Байдена, в частности – не было принято никаких решений без Украины, "которые будут нести пустые обещания" и "которые Украине ничего не дают".

"Меркель нам объясняла, что занимает проукраинскую позицию, и объясняла уверенно и убедительно... Во время этого разговора она была очень искренней и убедительной, что бы мы ни говорили, в отношении того, как она это видит и почему она считает, что то, что она делает, по ее мнению, в интересах Украины", – отметил Витренко.

В то же время он выразил надежду, что "Северный поток – 2" вообще не будет запущен.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщал о завершении работ по прокладке труб первой нитки газопровода.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявлял об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с Меркель 12 июля Зеленский говорил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

В Офисе президента заявляли, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, НАК Нафтогаз, ФРГ, переговоры, угрозы, строительство, газопровод, безопасность, Юрий Витренко, визит, Северный поток – 2, запуск
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