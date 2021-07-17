Витренко считает, что Украина смогла убедить Меркель об угрозах "Северного потока – 2"

По его словам, Меркель "даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект".

"Во-первых, она увидела реальные угрозы для безопасности Украины. Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили. Во-вторых, мы объяснили, что какие-то такие легкие решения даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет, – отметил Витренко. – Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения".

Глава "Нафтогазу" увидел "позитивные сигналы" по итогам переговоров Меркель и президента США Джо Байдена, в частности – не было принято никаких решений без Украины, "которые будут нести пустые обещания" и "которые Украине ничего не дают".

"Меркель нам объясняла, что занимает проукраинскую позицию, и объясняла уверенно и убедительно... Во время этого разговора она была очень искренней и убедительной, что бы мы ни говорили, в отношении того, как она это видит и почему она считает, что то, что она делает, по ее мнению, в интересах Украины", – отметил Витренко.

В то же время он выразил надежду, что "Северный поток – 2" вообще не будет запущен.