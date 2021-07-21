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В Офисе президента считают, что ситуация с "Северным потоком – 2" прояснится после встречи Байдена и Зеленского

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Руководство России хочет использовать "Северный поток 2" как оружие против Украины, отметил Подоляк
Руководство России хочет использовать "Северный поток – 2" как оружие против Украины, отметил Подоляк
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Решение о достройке газопровода "Северный поток – 2" не может приниматься за спиной тех, кому этот проект угрожает, ситуация еще не завершена и может быть полностью прояснена только во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом 21 июля в комментарии "Украинской правде" и "Суспільне Новини" заявил советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Северный поток – 2" – это вообще не про экономику и лакшери-жизнь для отдельных лоббистов. Это исключительно политический или даже публичный и масштабный пропагандистски-лоббистский проект, который руководство России хочет использовать как оружие против Украины и других стран нашего региона", – отметил советник Андрея Ермака.

По словам Подоляка, Украина ведет политическую, дипломатическую, юридическую и жесткую информационную работу в Европе и США, чтобы не допустить реализацию проекта газопровода "в том виде и с теми последствиями, как это планирует РФ".

"Мне кажется, что все меньше и меньше европейских политиков занимают страусиную позицию и прячут голову в песок, чтобы не замечать очевидное", – подчеркнул советник главы ОПУ.  

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из Берлина и Вашингтона сообщал, что США и Германия достигли соглашения, позволяющего достроить "Северный поток – 2". О договоренностях могут объявить 21 июля.

Позиция Белого дома по "Северному потоку – 2" расходится с большей частью Конгресса, а также с властями Украины и другими союзниками Вашингтона в Восточной Европе, они считают, что санкции США на этапах строительства и сертификации все еще могут заблокировать достройку газопровода, писало Politico.

В администрации президента США Джо Байдена призвали Украину не выступать с критикой соглашения с Германией по "Северному потоку – 2", отметив, что публичное выступление против предстоящей сделки может нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

Кроме того, как отмечает Politico, в Вашингтоне призвали украинскую сторону не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы Соединенных Штатов и Германии. В Госдепартаменте США информацию Politico опровергли, добавив, что в Украины "есть свой голос".

По данным Reuters, США в рамках сделки с ФРГ по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции.

Германия согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность. Также ФРГ должна помочь Украине продлить соглашение с РФ о транзите российского газа.

Агентство Bloomberg, которое получило черновой вариант проекта соглашения между Берлином и Вашингтоном, написало, что Германия обязалась применить национальные меры против РФ, если Россия использует газ как оружие против Украины. В частности, ввести ограничение на экспорт энергоносителей из РФ.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

В Офисе президента считают, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Джо Байден, Берлин, ФРГ, Вашингтон, угрозы, строительство, газопровод, Владимир Зеленский, президент, визит, Северный поток – 2, сделка, лоббисты, встреча, соглашение, Михаил Подоляк
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