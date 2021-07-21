В Офисе президента считают, что ситуация с "Северным потоком – 2" прояснится после встречи Байдена и Зеленского

"Северный поток – 2" – это вообще не про экономику и лакшери-жизнь для отдельных лоббистов. Это исключительно политический или даже публичный и масштабный пропагандистски-лоббистский проект, который руководство России хочет использовать как оружие против Украины и других стран нашего региона", – отметил советник Андрея Ермака.

По словам Подоляка, Украина ведет политическую, дипломатическую, юридическую и жесткую информационную работу в Европе и США, чтобы не допустить реализацию проекта газопровода "в том виде и с теми последствиями, как это планирует РФ".

"Мне кажется, что все меньше и меньше европейских политиков занимают страусиную позицию и прячут голову в песок, чтобы не замечать очевидное", – подчеркнул советник главы ОПУ.

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из Берлина и Вашингтона сообщал, что США и Германия достигли соглашения, позволяющего достроить "Северный поток – 2". О договоренностях могут объявить 21 июля.

Позиция Белого дома по "Северному потоку – 2" расходится с большей частью Конгресса, а также с властями Украины и другими союзниками Вашингтона в Восточной Европе, они считают, что санкции США на этапах строительства и сертификации все еще могут заблокировать достройку газопровода, писало Politico.

В администрации президента США Джо Байдена призвали Украину не выступать с критикой соглашения с Германией по "Северному потоку – 2", отметив, что публичное выступление против предстоящей сделки может нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

Кроме того, как отмечает Politico, в Вашингтоне призвали украинскую сторону не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы Соединенных Штатов и Германии. В Госдепартаменте США информацию Politico опровергли, добавив, что в Украины "есть свой голос".

По данным Reuters, США в рамках сделки с ФРГ по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции.

Германия согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность. Также ФРГ должна помочь Украине продлить соглашение с РФ о транзите российского газа.

Агентство Bloomberg, которое получило черновой вариант проекта соглашения между Берлином и Вашингтоном, написало, что Германия обязалась применить национальные меры против РФ, если Россия использует газ как оружие против Украины. В частности, ввести ограничение на экспорт энергоносителей из РФ.