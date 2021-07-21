"Конгресс должен действовать там, где не справилась администрация". В США раскритиковали соглашение с ФРГ по "Северному потоку – 2"

Ни один член Конгресса США не поддерживает достройку "Северного потока – 2", отметил Риш Фото: risch.senate.gov

По словам Риша, сделка по газопроводу была заключена без участия и согласия ключевых союзников, таких как Украина и Польша, и "не гарантирует каких-либо конкретных последствий, если Россия использует "Северный поток – 2" в качестве своего геополитического оружия. США и ФРГ не должны определять энергетическую безопасность другой страны без ее вклада, считает сенатор от штата Айдахо.

"Ни один член Конгресса не поддерживает завершение строительства этого трубопровода, и готовность администрации позволить России и Германии завершить его строительство подрывает двухпартийность, необходимую в этом важном вопросе безопасности", – отметил Риш.

Он заверил, что продолжит работу с сенаторами от обеих партий США по введению "существенных мер в отношении этого пагубного российского проекта" до его запуска.

"Конгресс США должен действовать там, где не справилась администрация [президента Джо Байдена]", – подчеркнул сенатор-республиканец.

Риш сообщил, что 11 августа будет обнародован очередной доклад по PEESA (закона о защите европейской энергетической безопасности) и "администрация Байдена должна будет предоставить письменное обоснование того, почему продолжать отказываться от санкций – в национальных интересах" США.

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из Берлина и Вашингтона сообщал, что США и Германия достигли соглашения, позволяющего достроить "Северный поток – 2". О договоренностях могут объявить 21 июля.

Позиция Белого дома по "Северному потоку – 2" расходится с большей частью Конгресса, а также с властями Украины и другими союзниками Вашингтона в Восточной Европе, они считают, что санкции США на этапах строительства и сертификации все еще могут заблокировать достройку газопровода, писало Politico.

В свою очередь, в администрации Байдена призвали Украину не выступать с критикой соглашения с Германией по "Северному потоку – 2", отметив, что публичное выступление против предстоящей сделки может нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

Кроме того, как отмечает Politico, в Вашингтоне призвали украинскую сторону не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы Соединенных Штатов и Германии.

По информации Reuters, США в рамках сделки с ФРГ по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции.

В свою очередь Германия согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность. Также ФРГ должна помочь Украине продлить соглашение с РФ о транзите российского газа.

Агентство Bloomberg, которое получило черновой вариант проекта соглашения между Берлином и Вашингтоном, написало, что Германия обязалась применить национальные меры против РФ, если Россия использует газ как оружие против Украины. В частности, ввести ограничение на экспорт энергоносителей из РФ.

Как сообщили в Госдепартаменте США, на этой неделе Киев и Варшаву посетит советник Госдепа Дерек Чолле, целью его визита станет обсуждение отношений между странами, а также вопрос российского газопровода "Северный поток – 2".