США просили Украину не критиковать соглашение с ФРГ по "Северному потоку – 2" – Politico

США в рамках сделки с ФРГ по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции Фото: EPA

Кроме того, как пишет издание, в Вашингтоне призвали украинскую сторону не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы Соединенных Штатов и Германии.

Отмечается, что США дали понять, что отказались от остановки "Северного потока – 2" и теперь пытаются сдержать нанесенный ущерб, заключив соглашение с ФРГ.

В частности, в ходе переговоров с Германией США пытаются ограничить риски, связанные с трубопроводом – для Украины и для европейской энергетической безопасности, рассказал собеседник Politico.

В то же время, высокопоставленный чиновник администрации Байдена оспорил сообщение издания, отметив, что ситуация сложнее.

Позиция Белого дома по "Северному потоку – 2" расходится с большей частью Конгресса, а также с властями Украины и другими союзниками Вашингтона в Восточной Европе, они считают, что санкции США на этапах строительства и сертификации все еще могут заблокировать достройку газопровода.

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из Берлина и Вашингтона сообщал 20 июля, что США и Германия достигли соглашения, позволяющего достроить "Северный поток – 2". О договоренностях могут объявить в среду.

По информации Reuters, США в рамках сделки с ФРГ по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции.

В свою очередь Германия согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность. Также ФРГ должна помочь Украине продлить соглашение с РФ о транзите российского газа.

Агентство Bloomberg, которое получило черновой вариант проекта соглашения между Берлином и Вашингтоном, написало, что Германия обязалась применить национальные меры против РФ, если Россия использует газ как оружие против Украины. В частности, ввести ограничение на экспорт энергоносителей из РФ.

Как сообщили в Госдепартаменте США, на этой неделе Киев и Варшаву посетит советник Госдепа Дерек Чолле, целью его визита станет обсуждение отношений между странами, а также вопрос российского газопровода "Северный поток – 2".