В США опровергли, что просили Киев не критиковать соглашение Вашингтона и Берлина по "Северному потоку – 2"

На вопрос, действительно ли Вашингтон давит на Украину в этом вопросе, советник ответил: "Нет".

"Украина – демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такому, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности", – объяснил Шолле, который сейчас находится с визитом в Украине.

20 июля Politico сообщило, что представители американских властей призывали Украину не выступать с критикой соглашения с Германией по газопроводу "Северный поток – 2", так как публичное выступление против сделки может нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

Позиция Белого дома по "Северному потоку – 2" расходится с большей частью Конгресса, а также с властями Украины и другими союзниками Вашингтона в Восточной Европе, они считают, что санкции США на этапах строительства и сертификации все еще могут заблокировать достройку газопровода.

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из Берлина и Вашингтона сообщал 20 июля, что США и Германия достигли соглашения, позволяющего достроить "Северный поток – 2". О договоренностях могут объявить в среду.

По информации Reuters, США в рамках сделки с ФРГ по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции.

В свою очередь Германия согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность. Также ФРГ должна помочь Украине продлить соглашение с РФ о транзите российского газа.

Агентство Bloomberg, которое получило черновой вариант проекта соглашения между Берлином и Вашингтоном, написало, что Германия обязалась применить национальные меры против РФ, если Россия использует газ как оружие против Украины. В частности, ввести ограничение на экспорт энергоносителей из РФ.