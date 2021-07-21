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ПОЛИТИКА

В США опровергли, что просили Киев не критиковать соглашение Вашингтона и Берлина по "Северному потоку – 2"

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Представитель Госдепа нанес визит в Киев
Представитель Госдепа нанес визит в Киев
Фото: ЕРА

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле опроверг информацию издания Politico о том, что в администрации американского президента Джо Байдена призывали Украину не выступать с критикой соглашения США и Германии по газопроводу "Северный поток – 2". Об этом Шолле заявил 21 июля "Радіо Свобода".

На вопрос, действительно ли Вашингтон давит на Украину в этом вопросе, советник ответил: "Нет".

"Украина – демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такому, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности", – объяснил Шолле, который сейчас находится с визитом в Украине

20 июля Politico сообщило, что представители американских властей призывали Украину не выступать с критикой соглашения с Германией по газопроводу "Северный поток – 2", так как публичное выступление против сделки может нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

Позиция Белого дома по "Северному потоку – 2" расходится с большей частью Конгресса, а также с властями Украины и другими союзниками Вашингтона в Восточной Европе, они считают, что санкции США на этапах строительства и сертификации все еще могут заблокировать достройку газопровода.

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из Берлина и Вашингтона сообщал 20 июля, что США и Германия достигли соглашения, позволяющего достроить "Северный поток – 2". О договоренностях могут объявить в среду.

По информации Reuters, США в рамках сделки с ФРГ по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции.

В свою очередь Германия согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность. Также ФРГ должна помочь Украине продлить соглашение с РФ о транзите российского газа.

Агентство Bloomberg, которое получило черновой вариант проекта соглашения между Берлином и Вашингтоном, написало, что Германия обязалась применить национальные меры против РФ, если Россия использует газ как оружие против Украины. В частности, ввести ограничение на экспорт энергоносителей из РФ.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

В Офисе президента считают, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

Теги: Киев, США, Германия, Украина, строительство, газопровод, советник, Северный поток – 2, сделка, Дерек Шолле
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