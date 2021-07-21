"Вместе и отца легче бить". Витренко рассказал, как остановить "Северный поток – 2"

Журналисты спросили Витренко, какой основной фактор способен остановить этот проект – санкции, регулятор или судебные решения.

"Как у нас говорят, вместе и отца легче бить. То есть мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, это оружие и угроза безопасности Украины, всему региону, то этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает", – ответил глава НАК.

По мнению Витренко, должен быть комплекс мер и американские санкции против "Северного потока – 2" являются очень важным элементом – "они действенны".

В то же время глава "Нафтогазу" считает, что "если не будет физического транзита газа через Украину – значительно возрастет риск полномасштабной военной агрессии со стороны России". Это главная угроза для Украины от запуска газопровода, считает Витренко.

"Как можно компенсировать стране критические угрозы для безопасности? Украина является объектом военной агрессии со стороны России. Мы также говорим, что этот проект является символом западной коррупции, то есть если он будет достроен, то Украине очень сложно будет проводить прозападные рыночные реформы", – подчеркнул глава правления НАК.