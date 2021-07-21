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"Вместе и отца легче бить". Витренко рассказал, как остановить "Северный поток – 2"

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Витренко ответил, какой основной фактор способен остановить "Северный поток 2"
Витренко ответил, какой основной фактор способен остановить "Северный поток – 2"
Фото: Група Нафтогаз / Facebook

Если в Европе наступит понимание, что "Северный поток – 2" является угрозой всему региону, то газопровод никогда не заработает. Такое мнение в интервью "Голосу Америки", опубликованном 21 июля, выразил глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Журналисты спросили Витренко, какой основной фактор способен остановить этот проект – санкции, регулятор или судебные решения.

"Как у нас говорят, вместе и отца легче бить. То есть мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, это оружие и угроза безопасности Украины, всему региону, то этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает", – ответил глава НАК.

По мнению Витренко, должен быть комплекс мер и американские санкции против "Северного потока – 2" являются очень важным элементом – "они действенны".

В то же время глава "Нафтогазу" считает, что "если не будет физического транзита газа через Украину – значительно возрастет риск полномасштабной военной агрессии со стороны России". Это главная угроза для Украины от запуска газопровода, считает Витренко.

"Как можно компенсировать стране критические угрозы для безопасности? Украина является объектом военной агрессии со стороны России. Мы также говорим, что этот проект является символом западной коррупции, то есть если он будет достроен, то Украине очень сложно будет проводить прозападные рыночные реформы", – подчеркнул глава правления НАК.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть "отключена от транзита газа, а также в целом от газа" в случае запуска "Северного потока – 2". Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа "даже в случае, если трубопровод будет достроен".

В Офисе президента считают, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены. В ОПУ заявили, что ситуация с "Северным потоком – 2" прояснится после встречи Байдена и Зеленского.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, НАК Нафтогаз, угрозы, строительство, газопровод, транзит, Европа, Юрий Витренко, Северный поток – 2, российский газ
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