США не позволят РФ использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины – советник Госдепа

Шолле встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, главой Офиса президента Андреем Ермаком и заместителем министра иностранных дел Евгением Ениным в Киеве 20 и 21 июля.

"Советник и высокопоставленные украинские официальные лица обсудили наши общие опасения по поводу трубопровода "Северный поток – 2" и обязательств США по обеспечению того, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны Европы", – говорится в сообщении.

Прайс отметил, что Шолле подтвердил поддержку США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

"Советник остановился на усилиях Украины по продвижению экономических реформ и реформ в области верховенства права с акцентом на усиление корпоративного управления и укрепление антикоррупционных институтов", – заявил спикер Госдепа.

Шолле посещал Украину, в частности, для обсуждения "Северного потока – 2", сообщали в Госдепе.