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США и Германия хотят добиваться продления соглашения на транзит российского газа через Украину на 10 лет – Нуланд

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30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа на пять лет
30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа на пять лет
Фото: EPA

США и Германия готовы добиваться продления договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему еще на 10 лет. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 21 июля на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам, пишет "Интерфакс-Украина".

Нуланд рассказала некоторые подробности соглашения между США и ФРГ. В частности, что ФРГ будет принимать меры, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

"Еще один аспект этого соглашения – это поддержка продления соглашения между РФ и Украиной о транзите. Как вы знаете, его срок действия истекает в 2024 году. Мы будем добиваться, используя рычаги влияния, чтобы его продлили на 10 лет", – сказала она.

Также, по ее словам, соглашение предусматривает, что Вашингтон и Берлин будут стремиться снизить "как экономическую зависимость Украины от транзита российского газа, так и зависимость Украины от поставок на ее территорию газа из РФ".

Дипломат анонсировала публикацию договоренностей между США и Германией позже 21 июля.

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из Берлина и Вашингтона сообщал 20 июля, что США и Германия достигли соглашения, позволяющего достроить "Северный поток – 2". 

По информации Reuters, США в рамках сделки с ФРГ по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции.

В свою очередь Германия согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность. Также ФРГ должна помочь Украине продлить соглашение с РФ о транзите российского газа.

Агентство Bloomberg, которое получило черновой вариант проекта соглашения между Берлином и Вашингтоном, написало, что Германия обязалась применить национальные меры против РФ, если Россия использует газ как оружие против Украины. В частности, ввести ограничение на экспорт энергоносителей из РФ.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, рассказали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

Глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщил в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

"Газпром" в 2021 году уже трижды отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на май, июнь и июль. Кроме того, 5 июля "Газпром" не стал бронировать мощности с 1 октября 2021-го по 1 октября 2022 года через Польшу и Украину на годовых аукционах на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform.

12 июля Зеленский во время встречи с Меркель высказывал опасения, что Украина может быть "отключена от транзита газа, а также в целом от газа" в случае запуска "Северного потока – 2" – газопровода, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа "даже в случае, если "Северный поток – 2" будет достроен".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Германия, Украина, Виктория Нуланд, Госдепартамент США, транзит, Северный поток – 2
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