Витренко: Не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает

Транзит газа территорией Украины могла бы гарантировать РФ, но вопрос в цене этих гарантий, отметил Витренко Фото: Група Нафтогаз / Facebook

"Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России", – отметил Витренко.

По его словам, теоретически это могла бы гарантировать Россия, но вопрос в цене этих гарантий.

"Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум №2 для нас не является чем-то привлекательным", – подчеркнул Витренко.

По его словам, "нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает".

По итогам встречи с главой Белого дома Джо Байденом канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала "активные действия" в случае, если Россия прекратит транзит газа через Украину.