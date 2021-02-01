Невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль" – Зеленский

История с невыполнением Будапештского меморандума угрожает тем, что страна с большим количеством оружия может отказаться выполнять договоренности, заявив, что это "какая-то бумажка", считает президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление о нарушении договоренностей, данных Украине в рамках Будапештского референдума. Об этом он заявил в записанном 23 января интервью Axios on HBO, расшифровку разговора опубликовал 1 февраля Офис президента Украины.

"Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль". И что бы мы дальше ни подписывали, о чем бы страны ни договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять", – сказал Зеленский.

От считает, что "в XXI веке до сих пор действуют традиции Средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила".

"Кто сильнее, у кого больше оружия – тот, скажем так, пишет конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. В Украине было несколько таких ситуаций. Я понимаю, что ядерное оружие – это очень плохо. Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую большую ошибку, – а я считаю, что это ошибка на сегодня, – то не было бы вторжения и у нас были бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все", – объяснил президент Украины.

По его словам, Украине не следует пытаться вернуть ядерный статус.

"Сегодня это неправильно делать. Все-таки мы не должны превращаться из людей в зверей. Все-таки цивилизация в конце концов победит. Как бы мы ни относились к демократии, как говорил [Уинстон] Черчилль, лучшего в мире пока нет. Со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тыс. человек – все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировым законом, должны оставаться людьми", – считает Зеленский.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

На всеукраинский опрос, который состоялся 25 октября, выносили тему использования Украиной гарантий Будапештского меморандума. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться.

"Я считаю очень просто: не выполняются – у нас есть право делать, как мы считаем нужным. В этом и есть самостоятельность государства. И в другом случае мы с вами будем не за столом европейских государств или стран мира, а будем постоянно людьми, которые просят "Дайте еще кредит", "Дайте катер", "Дайте нам еще бронежилетов", "Дайте нам маски". Но я не могу смотреть, как мы не проживем то без чего-то, то без кого-то. А можно, чтобы мы были мощной страной? "Зрады" нет, а хочется создать страну, которая будет реальным игроком не только в сельском хозяйстве, но и во всех других направлениях", – говорил он.