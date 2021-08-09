В Офисе президента подтвердили приезд Меркель в Киев 22 августа

Меркель и Зеленский будут обсуждать ситуацию на Донбассе, а также вопросы в газовой сфере Фото: EPA

По словам Подоляка, сейчас визит готовится на рабочем уровне. Меркель и Зеленский будут обсуждать ситуацию на Донбассе, а также вопросы в газовой сфере.

"22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель в Украину, это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне. У нас нет сомнений, что он будет весьма содержательным. Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы безопасности в более широком смысле, в том числе в газовой сфере", – сказал он.