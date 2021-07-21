Германия опубликовала текст соглашения с США по "Северному потоку – 2"

Германия применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". "Это обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала трубопроводы, в том числе "Северный поток – 2", для достижения агрессивных политических целей", – говорится в тексте.

Транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

"Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы позволить Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до 10 лет и назначить для этой цели специального представителя. Переговоры должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября", – говорится в заявлении.

Кроме того, США и Германия "будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины" на сумму не менее $1 млрд, которая пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн и будет работать над увеличением своих взносов в ближайшие годы.

Германия будет продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, в частности, поддержит поэтапный отказ Украины от угля, что также включает назначение спецпосланника со специально выделенным фондом $70 млн.

Германия также готова запустить пакет мер устойчивости для Украины, который поддержит энергетическую безопасность страны, в том числе оказать техническую помощь для интеграции Украины в европейскую электросеть, помочь с реформированием украинского энергетического сектора и разработкой модернизации украинских газотранспортных систем.