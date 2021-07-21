Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения и "Северный поток – 2"

"Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток – 2", – говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили "двусторонние вопросы", отметили в пресс-службе, но их содержание не уточнили.

Пресс-служба Кремля о разговоре пока не информировала.