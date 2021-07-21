ГОРДОН
 
 
МИР

Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения и "Северный поток – 2"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Меркель и Путин поговорили по телефону
Меркель и Путин поговорили по телефону
Фото: EPA (архив)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 21 июля провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила ее пресс-служба.

"Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток – 2", – говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили "двусторонние вопросы", отметили в пресс-службе, но их содержание не уточнили.

Пресс-служба Кремля о разговоре пока не информировала.

Контекст:

Разговор Путина и Меркель состоялся на фоне предстоящей публикации соглашений между США и ФРГ, достигнутых по вопросу строительства "Северного потока – 2". Их должны обнародовать позже в среду, сообщала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она также раскрыла некоторые детали соглашений. В частности, Вашингтон и Берлин намерены добиваться продления договора о транзите российкого газа через украинскую газотранспортную систему еще на 10 лет. Также  ФРГ будет принимать меры, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из Берлина и Вашингтона сообщал 20 июля, что США и Германия достигли соглашения, позволяющего достроить "Северный поток – 2". 

По информации Reuters, США в рамках сделки с ФРГ по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции.

В свою очередь Германия согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность. Также ФРГ должна помочь Украине продлить соглашение с РФ о транзите российского газа.

Агентство Bloomberg, которое получило черновой вариант проекта соглашения между Берлином и Вашингтоном, написало, что Германия обязалась применить национальные меры против РФ, если Россия использует газ как оружие против Украины. В частности, ввести ограничение на экспорт энергоносителей из РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, Ангела Меркель, Минские соглашения, российская агрессия, война в Украине, Северный поток – 2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боже, это рай для глаз". Ксения Мишина озвучила "самое великое свойство женщины"
"Боже, это рай для глаз". Ксения Мишина озвучила "самое великое свойство женщины"
Бужинская умилила подписчиков "арбузным луком" с четырехлетними двойняшками
Бужинская умилила подписчиков "арбузным луком" с четырехлетними двойняшками
"Этому дырчику каких-то 55 лет". Лидия Таран в топе и мини-шортах проехалась на раритетном велосипеде. Фото
"Этому дырчику каких-то 55 лет". Лидия Таран в топе и мини-шортах проехалась на раритетном велосипеде. Фото
  Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"
  Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"
"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья
"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья
"Бегу на свидание". Злата Огневич восхитила соцсети идеальным телом в необычном купальнике
"Бегу на свидание". Злата Огневич восхитила соцсети идеальным телом в необычном купальнике
Седокова стала членом жюри своего любимого шоу
Седокова стала членом жюри своего любимого шоу
Прилучный заселфился голым перед зеркалом
Прилучный заселфился голым перед зеркалом
"Вот жесть, даже не раскаивается". Стас Пьеха показал женщину, избившую его семилетнего сына
"Вот жесть, даже не раскаивается". Стас Пьеха показал женщину, избившую его семилетнего сына
Лопес публично спросили, стала ли она счастливее с Аффлеком. Видео
Лопес публично спросили, стала ли она счастливее с Аффлеком. Видео
"Хочу, чтобы у Нила был папа, которого не нужно вспоминать по фото". Анатолий Анатолич показал своего отца и рассказал, почему рос "безотцовщиной"
"Хочу, чтобы у Нила был папа, которого не нужно вспоминать по фото". Анатолий Анатолич показал своего отца и рассказал, почему рос "безотцовщиной"
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
"Курил, был блондином". 48-летний супруг Билык Ахмадов показал, как выглядел 19 лет назад
"Курил, был блондином". 48-летний супруг Билык Ахмадов показал, как выглядел 19 лет назад
Солистка группы Kazka Зарицкая впервые стала участницей "Танцев со звездами"
Солистка группы Kazka Зарицкая впервые стала участницей "Танцев со звездами"
"Одна из лучших совместных работ". Дочь Уиллиса и Деми Мур отпраздновала 30-летие вместе с родителями
"Одна из лучших совместных работ". Дочь Уиллиса и Деми Мур отпраздновала 30-летие вместе с родителями
"Просто Яма на дороге". Влад Яма похвастался отдыхом на Крите
"Просто Яма на дороге". Влад Яма похвастался отдыхом на Крите
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте
"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS