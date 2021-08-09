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Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским – СМИ

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Предварительная дата визита Меркель в Украину 22 августа
Предварительная дата визита Меркель в Украину – 22 августа
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает "РБК-Украина".

Сообщается, что предварительная дата визита Меркель – 22 августа. Издание отмечает, что главной целью визита Меркель будет встреча с Зеленским.

Темы переговоров Зеленского и Меркель пока неизвестны, но издание предположило, что это может быть тема "Северного потока – 2".

Контекст:

Последняя на данный момент встреча Зеленского и Меркель состоялась 12 июля в Германии и длилась более четырех часов.

После встречи Зеленский и Меркель вышли на брифинг к СМИ. Канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа, "даже в случае, если "Северный поток – 2" будет достроен".

Зеленский подчеркивал, что "Северный поток – 2" – это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта. Президент считает, что вопрос этого трубопровода должен обсуждаться на встрече лидеров "Нормандской четверки" и что Украине необходимы гарантии ЕС относительно энергетической безопасности.

Также Зеленский призвал "все страны" оказывать давление на Россию, чтобы добиться проведения саммита лидеров "Нормандской четверки", и выступил за вовлечение США в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Теги: Киев, Ангела Меркель, Владимир Зеленский, визит, Северный поток – 2, встреча
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