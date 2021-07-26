Трамп вспомнил, как предупреждал Меркель об угрозе "Северного потока – 2"

Трамп заявил, что Меркель, выступая в поддержку строительства газопровода, "делала это для Германии" Фото: EPA

Трамп отметил, что Меркель, выступая в поддержку строительства газопровода, "делала это для Германии". По его мнению, этот газопровод – большая ошибка для ФРГ.

Как он считает, Берлин может "поднять белый флаг", так как они будут получать 60–70% энергоносителей из России.

Республиканец припомнил, что в прошлом предупреждал Меркель насчет "Северного поток – 2" и жаловался ей, что Штаты тратят миллиарды долларов на защиту Германии от России, а ФРГ в то же время "платит миллиарды и миллиарды долларов России за энергоносители".

Трамп также в очередной раз выступил с утверждением, что путем введения санкций ему удалось серьезно затруднить строительство газопровода, а действующая вашингтонская администрация во главе с демократом Джо Байденом не препятствует реализации проекта.