Сенатор Круз намерен добиваться санкций против "Северного потока – 2", блокируя назначение выдвиженцев Байдена

Круз готов "с радостью отказаться от блокирования", если администрация США вернется к политике санкций против "Северного потока – 2" Фото: EPA

Круз отметил, что госсекретарь Энтони Блинкен "неоднократно заявлял, что отказ от санкций может быть отменен".

По мнению сенатора, таким образом глава Госдепа "наметил путь вперед: отменить отказ и фактически следовать закону". Круз пообещал, что когда Госдепартамент отменит отказ от санкций, он "с радостью откажется от блокирования".

Сенатор считает, что решение администрации Байдена и вице-президента Камалы Харрис отказаться от санкций в отношении "Северного потока – 2" по значимости для внешней политики США находится на том же уровне, или даже "на порядок серьезней", чем передача президентом Джимми Картером Панамского канала под юрисдикцию властей Панамы.

Ранее о том, что Круз блокирует кандидатуры на важнейшие дипломатические должности в Госдепартаменте США, чтобы вынудить администрацию Байдена жестче действовать против российского газопровода, сообщал со ссылкой на источники телеканал NBC News.