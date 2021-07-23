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Сенатор Круз намерен добиваться санкций против "Северного потока – 2", блокируя назначение выдвиженцев Байдена

Круз готов "с радостью отказаться от блокирования", если администрация США вернется к политике санкций против "Северного потока 2"
Круз готов "с радостью отказаться от блокирования", если администрация США вернется к политике санкций против "Северного потока – 2"
Фото: EPA

В США сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что продолжит блокировать в Сенате утверждение на дипломатические посты выдвиженцев администрации президента Джо Байдена, пока она не введет санкции против компаний, строящих газопровод "Северный поток – 2". Об этом он заявил в комментарии Politico.

Круз отметил, что госсекретарь Энтони Блинкен "неоднократно заявлял, что отказ от санкций может быть отменен".

По мнению сенатора, таким образом глава Госдепа "наметил путь вперед: отменить отказ и фактически следовать закону". Круз пообещал, что когда Госдепартамент отменит отказ от санкций, он "с радостью откажется от блокирования". 

Сенатор считает, что решение администрации Байдена и вице-президента Камалы Харрис отказаться от санкций в отношении "Северного потока – 2" по значимости для внешней политики США находится на том же уровне, или даже "на порядок серьезней", чем передача президентом Джимми Картером Панамского канала под юрисдикцию властей Панамы. 

Ранее о том, что Круз блокирует кандидатуры на важнейшие дипломатические должности в Госдепартаменте США, чтобы вынудить администрацию Байдена жестче действовать против российского газопровода, сообщал со ссылкой на источники телеканал NBC News.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2". Также в совместном заявлении Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау говорится, что страны "будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока – 2".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал соглашение ошибкой, которая "будет дорого стоить". По словам главы парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсона, соглашением с ФРГСША дают "зеленый свет" для достройки газопровода. 

Теги: США, санкции, Госдепартамент США, строительство, газопровод, Сенат США, Энтони Блинкен, Тед Круз, сенатор, Северный поток – 2, российский газ
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