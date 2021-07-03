Сенатор-республиканец блокирует назначения в Госдепартамент США из-за "Северного потока – 2" – NBC News

Комитет по международным отношениям Сената утвердил 13 кандидатов. Большинство из них будут выполнять обязанности, не связанные с политикой США по трубопроводу, сказали собеседники канала.

Круз настаивает на вводе санкций против компании-оператора Nord Stream 2 AG. До тех пор, пока это не произойдет, он намерен мешать утверждению кандидатов.

В список вошли Бретт Холмгрен, который должен стать помощником госсекретаря по разведке, Дэниел Критенбринк – кандидат на пост помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана. Республиканец заблокировал кандидатов на посты двух заместителей главы Госдепартамента, помощника госсекретаря по международным вопросам, касающимся наркотиков, а также послов в Сомали, Алжире, Демократической Республике Конго и других странах Африки.

По данным NBC, другие противники "Северного потока – 2" в Сенате не поддержали Круза. Такую же тактику сенатор применял во время разногласий с Белым домом при президентстве Барака Обамы по назначению генерального инспектора Госдепартамента. Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес раскритиковал Круза за блокировку кандидатов.