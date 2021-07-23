Никаких гарантий после заявления США и ФРГ по "Северному потоку – 2" Украина не получила – вице-премьер Стефанишина

Стефанишина: Никаких перспектив по поводу гарантий безопасности, в том числе и по членству в НАТО, мы не получили Фото: kmu.gov.ua

"Никаких гарантий Украина не получила ни в этом заявлении, ни вне него. Напомню, что в этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу Триморья, к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, и мне, собственно, непонятно содержание этой поддержки. Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда "зеленой" трансформации, о котором мы уже ведем переговоры около полугода", – сказала вице-премьер.

По ее словам, это заявление не предусматривает никаких новых инициатив.

"В то же время никаких перспектив по поводу гарантий безопасности, в том числе и по членству в НАТО, мы не получили. Также этот проект – кроме того, что он является геополитическим, четко противоречит целям "зеленого" курса Евросоюза на уменьшение выбросов. Это один из аргументов, подтверждающих, что договоренность является исключительно политической и не имеет экономических оснований", – сказала она.