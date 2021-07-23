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ПОЛИТИКА

Никаких гарантий после заявления США и ФРГ по "Северному потоку – 2" Украина не получила – вице-премьер Стефанишина

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Стефанишина: Никаких перспектив по поводу гарантий безопасности, в том числе и по членству в НАТО, мы не получили
Стефанишина: Никаких перспектив по поводу гарантий безопасности, в том числе и по членству в НАТО, мы не получили
Фото: kmu.gov.ua

Украина не получила никаких гарантий в рамках соглашения между США и Германией о газопроводе "Северный поток – 2". Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире канала "Украина 24" 22 июля.

"Никаких гарантий Украина не получила ни в этом заявлении, ни вне него. Напомню, что в этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу Триморья, к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, и мне, собственно, непонятно содержание этой поддержки. Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда "зеленой" трансформации, о котором мы уже ведем переговоры около полугода", – сказала вице-премьер.

По ее словам, это заявление не предусматривает никаких новых инициатив.

"В то же время никаких перспектив по поводу гарантий безопасности, в том числе и по членству в НАТО, мы не получили. Также этот проект – кроме того, что он является геополитическим, четко противоречит целям "зеленого" курса Евросоюза на уменьшение выбросов. Это один из аргументов, подтверждающих, что договоренность является исключительно политической и не имеет экономических оснований", – сказала она.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2". Также в совместном заявлении Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау говорится, что страны "будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока – 2".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал соглашение ошибкой, которая "будет дорого стоить". По словам главы парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсона, соглашением с ФРГ США дают "зеленый свет" для достройки газопровода. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Германия, Северный поток – 2, Кабмин, Ольга Стефанишина
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