"Угрожает безопасности". Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2"

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку – 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС", – заявил министр.

Он отметил, что соответствующие письма уже направлены в Брюссель и Берлин.

Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку 2, який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

МИД Украины опубликовал совместное заявление Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. В нем указано, что решение о строительстве "Северного потока – 2", одобренное в 2015 году спустя считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический кризис, кризис в сфере безопасности, а также кризис доверия в Европе.

"Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами – членами НАТО и ЕС. Всякая достойная доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она должна также быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренности переговоры с правительствами стран, которые наиболее сильно ощущают на себе негативные последствия "Северного потока – 2", – говорится в заявлении.

Кулеба и Рау подчеркнули, что "актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток – 2".

"Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к кризису в сфере безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия. Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока – 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", – заявили они.

21 июля МИД Германии опубликовал текст документа, озаглавленного "Совместное заявление Соединенных Штатов и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Вашингтон и Берлин достигли соглашения по строительстсу "Северного потока – 2".

Согласно документу, Германия применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". "Это обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала трубопроводы, в том числе "Северный поток – 2", для достижения агрессивных политических целей", – говорится в тексте.

Транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия "будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины" на сумму не менее $1 млрд, которая пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн и будет работать над увеличением своих взносов в ближайшие годы.