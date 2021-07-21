Опубликованы договоренности США и Германии по "Северному потоку – 2", Зеленский подписал закон о коренных народах. Главное за день

Опубликованы договоренности США и Германии по "Северному потоку – 2"

Германия и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". "Это обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала трубопроводы, в том числе "Северный поток – 2", для достижения агрессивных политических целей", – говорится в тексте.

Транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия "будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины" на сумму не менее $1 млрд, которая пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн и будет работать над увеличением своих взносов в ближайшие годы.

Белый дом назвал дату визита Зеленского

Президент США Джо Байден ожидает визита президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа 2021 года.

Зеленский заявил, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с Байденом.

Зеленский подписал закон о коренных народах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1616-IX "О коренных народах Украины". Согласно закону, коренными народами Украины признаются крымские татары, караимы и крымчаки.

Стала известна предварительная причина аварии на "Рівнеазоті"

Предварительная причина аварии на химическом заводе под Ровно – несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. Он также добавил, что пострадавших вследствие аварии нет, а выбросы газа не несут угрозы населению.