Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

"Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказание им механизмов и инструментов работы с Украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов", – говорится в сообщении.

Согласно закону, коренными народами Украины признаются крымские татары, караимы и крымчаки.

Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины, отметили в пресс-службе.

"Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме ч. 3 ст. 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины – она вступит в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя под общую юрисдикцию Украины)", – говорится в сообщении.