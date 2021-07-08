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Разумков подписал закон о коренных народах Украины

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Спикер подписал закон и передал его на подпись президенту
Спикер подписал закон и передал его на подпись президенту
Фото: Верховна Рада України / Facebook

8 июля спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О коренных народах Украины". Информация об этом размещена в карточке документа на сайте парламента.

Закон уже направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, по инициативе которого документ и был вынесен на рассмотрение народных депутатов.

Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины на внеочередном заседании 1 июля. Законопроект тогда был поддержан конституционным большинством парламента (более 300).

Появление документа вызвало негативную реакцию со стороны властей РФ.

Контекст:

Зеленский внес законопроект №5506 "О коренных народах Украины" в Верховную Раду в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая и определил его как неотложный. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

Закон признает крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Коренными являются такие народы, которые не имеют собственного государственного образования за пределами Украины, указано в тексте закона.

Президент РФ Владимир Путин в интервью каналу "Россия 24", которое вышло 9 июня, называл законопроект Зеленского "неприемлемым". В частности, он заявил, что Украина как государство – якобы "порождение советского периода", а "говорить о русских как о некоренном народе – некорректно, смешно, глупо и не соответствует истории".

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложенный Зеленским документ полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины и не имеет ничего общего с манипуляциями Путина. В то же время глава МИД отметил, что Россия продолжает репрессии против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Теги: Верховная Рада, Крым, караимы, парламент, закон, Дмитрий Разумков, спикер
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