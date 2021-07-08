Разумков подписал закон о коренных народах Украины

Закон уже направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, по инициативе которого документ и был вынесен на рассмотрение народных депутатов.
Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины на внеочередном заседании 1 июля. Законопроект тогда был поддержан конституционным большинством парламента (более 300).
Появление документа вызвало негативную реакцию со стороны властей РФ.
Зеленский внес законопроект №5506 "О коренных народах Украины" в Верховную Раду в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая и определил его как неотложный. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.
Закон признает крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Коренными являются такие народы, которые не имеют собственного государственного образования за пределами Украины, указано в тексте закона.
Президент РФ Владимир Путин в интервью каналу "Россия 24", которое вышло 9 июня, называл законопроект Зеленского "неприемлемым". В частности, он заявил, что Украина как государство – якобы "порождение советского периода", а "говорить о русских как о некоренном народе – некорректно, смешно, глупо и не соответствует истории".
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложенный Зеленским документ полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины и не имеет ничего общего с манипуляциями Путина. В то же время глава МИД отметил, что Россия продолжает репрессии против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.
Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.