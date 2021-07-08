Разумков подписал закон о коренных народах Украины

Спикер подписал закон и передал его на подпись президенту Фото: Верховна Рада України / Facebook

Закон уже направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, по инициативе которого документ и был вынесен на рассмотрение народных депутатов.

Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины на внеочередном заседании 1 июля. Законопроект тогда был поддержан конституционным большинством парламента (более 300).

Появление документа вызвало негативную реакцию со стороны властей РФ.