ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рада приняла закон о коренных народах, в Украине открылся рынок земли. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Законопроект об олигархах Рада приняла в первом чтении
Законопроект об олигархах Рада приняла в первом чтении
Фото: rada.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 1 июля.

Рада одобрила закон о коренных народах 

1 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом закон о коренных народах. Документ признает крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. 

Открылся рынок земли

С 1 июля в Украине открылся рынок земли сельскохозяйственного назначения. Министр юстиции Денис Малюська сообщал, что в первый день было заключено более 30 договоров в рамках рынка земли.

Законопроект об олигархах одобрили за основу

Верховная Рада на заседании 1 июля поддержала за основу президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

В мире сделали более 3 млрд прививок от COVID-19

В мире по состоянию на 1 июля сделали более 3,05 млрд прививок от коронавируса. Вакцинация стартовала в 180 странах.

В Украине теперь тоже есть Нью-Йорк

1 июля Верховная Рада решила переименовать поселок городского типа Новгородское Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Крым, Нью-Йорк, вакцинация, олигархи, продажа земли, рынок земли, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
  Клубнично-лаймовое желе. Идеальный десерт в дикую жару. Простой рецепт от Глинской
  Клубнично-лаймовое желе. Идеальный десерт в дикую жару. Простой рецепт от Глинской
  "Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния". Во Львове умер известный музыкант, основатель группы "Мері" Тарас Ших
  "Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния". Во Львове умер известный музыкант, основатель группы "Мері" Тарас Ших
"Проговаривать ссоры, обиды – это топ". Мишина озвучила семь простых правил своей счастливой жизни с Эллертом
"Проговаривать ссоры, обиды – это топ". Мишина озвучила семь простых правил своей счастливой жизни с Эллертом
"И как вам не стыдно?" Написавшая книгу об украинской политике Мендель засветила грудь в платье с глубоким декольте
"И как вам не стыдно?" Написавшая книгу об украинской политике Мендель засветила грудь в платье с глубоким декольте
"Никогда не поздно начинать, особенно когда это полезно для вашего фасада". 47-летняя Мозговая впервые встала на беговую дорожку
"Никогда не поздно начинать, особенно когда это полезно для вашего фасада". 47-летняя Мозговая впервые встала на беговую дорожку
"Получил совершенно отличный аттестат и ни одного репетитора, кроме бабушки". Сын Шурова заочно окончил школу
"Получил совершенно отличный аттестат и ни одного репетитора, кроме бабушки". Сын Шурова заочно окончил школу
"Фигурка – огонь!", "Ты просто богиня". Алина Гросу снялась в горячей фотосессии
"Фигурка – огонь!", "Ты просто богиня". Алина Гросу снялась в горячей фотосессии
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
Принц Уильям встретился с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане. Братья сделали совместное заявление. Фото
Принц Уильям встретился с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане. Братья сделали совместное заявление. Фото
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?", "Наглый". В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести деньги на карту
"Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?", "Наглый". В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести деньги на карту
  Выступление Go-A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале "Евровидения"
  Выступление Go-A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале "Евровидения"
"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности
"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
57-летняя Лолита Милявская показала, как купила себе средство от климакса
57-летняя Лолита Милявская показала, как купила себе средство от климакса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ
19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS