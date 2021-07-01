В первый день функционирования рынка земли в Украине уже заключили более 30 сделок – Минюст

"Это первые соглашения с землей сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория", – сказал министр юстиции Денис Малюська.

Он отметил, что перед введением рынка земли была проведена большая работа.

"Программное обеспечение реестров, которые работали до сих пор, не было пригодным для обеспечения обращения участков и, в частности, для соблюдения ограничений, установленных законом о рынке земли. Сейчас же никаких физических препятствий для функционирования рынка земли нет, мы имеем стабильно работающую систему", – сказал министр.

Глава Минюста напомнил, что широкая земельная реформа начнет действовать с 2024 года, а сейчас покупать землю могут только физические лица и только в объеме не более 100 га.

"У нас было немало решений Европейского суда по правам человека о том, что право собственности – это базовое право гражданина и его нужно защищать. Обязанность государства – предоставить возможность продавать земельные участки. Наконец первый решающий шаг к этому в Украине сделан. С сегодняшнего дня покупать и продавать земельные участки нельзя", – заявил он.