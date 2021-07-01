В Донецкой области появился Нью-Йорк

За проголосовал 301 народный депутат, против – один, внефракционный нардеп Евгений Шевченко.

Контекст:

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти еще 3 февраля рекомендовал парламенту одобрить переименование. Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин тогда объяснял, что Нью-Йорк – историческое название поселка. Он также отметил, что Институт национальной памяти поддерживает такую инициативу. На заседании выступила представительница общины Новгородского Кристина Шевченко. Она отметила, что поселок был Нью-Йорком до 1951 года. Но советская власть во время холодной войны решила сменить название поселка на Новгородское, поскольку прежнее "не очень-то по-русски звучало" и было созвучно с американским Нью-Йорком.

По данным исторического проекта "Этнографический Донбасс", населенный пункт был основан немцами в 1877 году. По одной из версий, название поселок получил после того, как владелец паровой мельницы Унгер посетил Нью-Йорк в США и, находясь под впечатлением от поездки, предложил так же назвать поселок. По другой версии, такое название предложил промышленник Яков Нибур, который был женат на американке.

В Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк, пишет "Главком". Однако оба проекта были отозваны в связи с переизбранием парламента.