Рада отказалась отменить закон о Нацсовете по телерадиовещанию. Во время его принятия произошла драка

Проект постановления №4107-П поддержали 24 народных депутата при необходимых 226.

Документ предлагался представителями "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ), один из которых, нардеп Юрий Павленко, заявил о превращении Нацсовета в "карательный институт". Представители других фракций не поддержали мнение коллег из ОПЗЖ.