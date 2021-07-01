Рада приняла закон об усилении наказания за домашнее насилие

Законопроект №3908-1 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола" поддержали 336 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу говорится, что за домашнее насилие наказывают преимущественно штрафом, но он не является эффективной мерой.

Согласно тексту закона, нарушителя могут оштрафовать на сумму до 680 грн, отправить на общественные работы на 60 часов или отправить под административный арест на 15 суток.