Рада собирается ввести штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью

"Целью законопроекта является внесение изменений в законодательство, которое позволит повысить защиту прав лиц с инвалидностью на парковку транспортных средств на специально отведенных для этого местах", – отметили в пояснительной записке.

Проект закона предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предлагается расширить полномочия инспекторов по парковке, предоставив им право рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с привлечением к ответственности лиц, которые оставили транспортные средства на местах, предусмотренных для автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью.

Если закон примут во втором чтении, инспекторы по парковке получат право наказывать водителей-нарушителей штрафами от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан – от 1020 грн до 1700 грн, сообщила "Украинская правда".