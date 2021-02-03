Рада увеличила штрафы за нарушение законодательства по защите природных экосистем от пожаров

Законопроект об увеличении штрафов за пожары в природных экосистемах поддержало 315 нардепов.

Верховная Рада на заседании 3 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект №3755 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект закона приняли без обсуждения, "за" проголосовало 315 нардепов.

Законопроект был зарегистрирован в Раде 30 июня 2020 года, в первом чтении его приняли 16 декабря.

В частности, за нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования документ увеличивает штрафы для граждан с 17-85 грн до 1700 грн – 3400 грн, а для должностных лиц с 85-170 грн до 3400 до 5100 грн.

За нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте согласно закону, вводится штраф от 1700 грн до 3400 грн для граждан и от 3400 до 5100 грн для должностных лиц.

Закон вводится в действие через три месяца с дня вступления в силу.