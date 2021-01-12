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За 30 лет в мире исчезло 420 млн га леса – это площадь семи Украин

В ООН подчеркивают, что за последние пять лет темпы исчезновения лесов начали снижаться – если раньше это был показатель в 12 млн га лесов ежегодно, то теперь он упал до 10 млн га.

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В 2015 году 4% всех лесов было уничтожено пожарами
В 2015 году 4% всех лесов было уничтожено пожарами
Фото: depositphotos.com

В мире за последние 30 лет в результате обезлесения исчезло 420 млн га леса, что в семь раз больше площади Украины. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Как отмечают в организации, значительная часть лесов исчезла в 2015 году. К примеру, 98 млн га пострадали в результате пожаров, в основном это происходило в тропической зоне, где было сожжено около 4% общей площади лесов. Более двух третей общей площади пострадавших лесов приходились на Африку и Южную Америку.

Также в 2015 году насекомыми, болезнями и погодными явлениями было повреждено около 40 млн га лесов, в основном в умеренных и северных регионах.

Вместе с тем, в ООН подчеркивают, что темпы исчезновения лесов начали снижаться. В последние пять лет ежегодные темпы обезлесения оценивались в 10 млн га по сравнению с 12 млн га в 2010–2015 годах.

В общем леса покрывают треть Земли – их площадь составляет 4,06 млрд га. Более половины (54%) мировых лесов находится всего в пяти странах – Российской Федерации, Бразилии, Канаде, США и Китае.

Теги: Украина, ООН, лесные пожары
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