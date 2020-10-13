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На Килиманджаро третьи сутки тушат лесной пожар

Причина возгорания растительности на горе Килиманджаро в Танзании пока неизвестна, вероятно, пожар начался от костра, на котором готовили еду туристы.

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Распространению огня способствуют ветер и сухая погода
Распространению огня способствуют ветер и сухая погода
Фото: Tanzania National Parks / Twitter

В Танзании на самой высокой горе Африки Килиманджаро третьи сутки тушат пожар. Об этом сообщает ВВС.

Ликвидацией огня занимаются члены Управления национальных парков Танзании и местные жители. Их усилиям препятствуют сильный ветер и сухая погода, которые привели к быстрому распространению огня.

Причина возгорания пока неизвестна. Есть предположение, что пламя могло распространиться от костра, на котором туристы готовили еду. 

Возгорание возникло в центре отдыха для альпинистов на одном из склонов горы.

Колледж управления дикой природой Африки, расположенный недалеко от Килиманджаро, направил более 260 своих студентов, которые также тушат пожар и занимаются снабжением продовольствием спасателей.

Власти страны прогнозируют "беспрецедентное воздействие происшествия на флору и фауну".

Гора Килиманджаро, высота которой составляет 5895 метров, является популярным туристическим направлением. Ежегодно на нее поднимаются десятки тысяч людей.

Теги: пожар, Африка, туристы, Танзания, происшествия, Килиманджаро
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