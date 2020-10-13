На Килиманджаро третьи сутки тушат лесной пожар

В Танзании на самой высокой горе Африки Килиманджаро третьи сутки тушат пожар. Об этом сообщает ВВС.
Ликвидацией огня занимаются члены Управления национальных парков Танзании и местные жители. Их усилиям препятствуют сильный ветер и сухая погода, которые привели к быстрому распространению огня.
Причина возгорания пока неизвестна. Есть предположение, что пламя могло распространиться от костра, на котором туристы готовили еду.
Возгорание возникло в центре отдыха для альпинистов на одном из склонов горы.
Колледж управления дикой природой Африки, расположенный недалеко от Килиманджаро, направил более 260 своих студентов, которые также тушат пожар и занимаются снабжением продовольствием спасателей.
Власти страны прогнозируют "беспрецедентное воздействие происшествия на флору и фауну".
Гора Килиманджаро, высота которой составляет 5895 метров, является популярным туристическим направлением. Ежегодно на нее поднимаются десятки тысяч людей.
Different scenes regarding fire outbreak on Mount Kilimanjaro. Efforts are underway to contain the fire. We have deployed about 400 pax to counter the outbreak by @PASCALSHELUTETE #TANAPANEWS pic.twitter.com/aVPEGJnKij— Tanzania National Parks (@tzparks) October 13, 2020