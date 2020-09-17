В Киевской области на территории военного полигона произошел пожар. Горит лес

В Киевской области на территории полигона произошел пожар. К ликвидации распространения огня привлекли 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

В Киевской области лес начал гореть около 14.00 Фото: depositphotos.com

На территории военного полигона в селе Девички Киевской области 17 сентября вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, лес начал гореть около 14.00. К тушению привлечены военнослужащие воинской части, ГСЧС, Национальной гвардии и лесничие.

К ликвидации распространения огня на территории полигона привлекли 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники, сообщили в пресс-службе.

Жителей призвали сохранять спокойствие, соблюдать противопожарную безопасность и оставаться дома.