В Киеве водитель мусоровоза, на котором произошло возгорание, сам приехал к пожарным

Водитель мусоровоза в Киеве во время движения автомобиля увидел, что из контейнера идет дым и решил сразу направиться в пожарную часть. Возгорание потушили, никто не пострадал, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве мусоровоз, на котором произошло возгорание, сам приехал к пожарной части. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области 16 января.

Водитель во время движения автомобиля увидел, что из контейнера для мусора идет дым. Он проезжал неподалеку от пожарной части в Днепровском районе, поэтому решил сразу направиться туда. Спасатели потушили возгорание.

В результате происшествия никто не пострадал, был поврежден мусорный контейнер.

Причина возникновения пожара устанавливается.