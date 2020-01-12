В Хорватии шесть человек стали жертвами пожара в доме престарелых

Причины пожара, в результате которого погибли пожилые люди, пока неизвестны.

В результате пожара погибли шесть человек Фото: pixabay.com

11 января в Хорватии в результате пожара погибли шесть пожилых людей, которые проживали в доме престарелых "Зеленый оазис" в населенном пункте Андрашевац, который расположен в 30 км от столицы Загреба. Об этом сообщила газета Večernji list.

Причины возгорания пока неизвестны. В ликвидации огня принимали участие 20 пожарных.

В связи с происшествием место трагедии посетил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который выразил соболезнования родным и близким погибших, министр внутренних дел Давор Божинович и мэр округа Крапина-Загорье Желько Колар.