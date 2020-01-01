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В Германии в новогоднюю ночь горел зоопарк. Погибли почти все обезьяны

В результате пожара в зоопарке в немецком городе Крефельд из более 30 животных, которые обитали в корпусе для обезьян, выжили два шимпанзе и семья горилл, сообщили в администрации зоопарка.

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Из-за пожара погибло около 30 обезьян
Из-за пожара погибло около 30 обезьян
Фото: ЕРА

В ночь на 1 января в зоопарке в городе Крефельд на западе Германии произошел пожар, в результате которого полностью выгорел корпус для обезьян, проинформировала пресс-служба зоопарка в Facebook. 

Как сообщает телеканал RTL, в обезьяннике жили около 30 животных, в том числе орангутаны, шимпанзе и семья из двух горилл.

Сначала в зоопарке заявили, что жертвами пожара стали все животные, которые обитали в вольере, но позже опубликовали обновленную информацию, согласно которой огонь не затронул блок, в котором находятся гориллы. 

https://www.facebook.com/zookrefeld/posts/2438474122931246

Также выжили два шимпанзе, проинформировала пресс-служба зоопарка в Facebook.

"Чудесным образом шимпанзе Балли и Лимбо выжили после разрушительного пожара. Они лишь слегка травмированы и в настоящее время размещены в двух ящиках в помещении для горилл. За ними ухаживают несколько ветеринаров", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/zookrefeld/posts/2439516992826959

Из-за пожара зоопарк сегодня закрыт. 

Теги: Германия, пожар, животные, зоопарк, жертвы, шимпанзе, обезьяны
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