В Германии в новогоднюю ночь горел зоопарк. Погибли почти все обезьяны

В результате пожара в зоопарке в немецком городе Крефельд из более 30 животных, которые обитали в корпусе для обезьян, выжили два шимпанзе и семья горилл, сообщили в администрации зоопарка.

В ночь на 1 января в зоопарке в городе Крефельд на западе Германии произошел пожар, в результате которого полностью выгорел корпус для обезьян, проинформировала пресс-служба зоопарка в Facebook.

Как сообщает телеканал RTL, в обезьяннике жили около 30 животных, в том числе орангутаны, шимпанзе и семья из двух горилл.

Сначала в зоопарке заявили, что жертвами пожара стали все животные, которые обитали в вольере, но позже опубликовали обновленную информацию, согласно которой огонь не затронул блок, в котором находятся гориллы.

Также выжили два шимпанзе, проинформировала пресс-служба зоопарка в Facebook.

"Чудесным образом шимпанзе Балли и Лимбо выжили после разрушительного пожара. Они лишь слегка травмированы и в настоящее время размещены в двух ящиках в помещении для горилл. За ними ухаживают несколько ветеринаров", – говорится в сообщении.

Из-за пожара зоопарк сегодня закрыт.