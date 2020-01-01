В Германии в новогоднюю ночь горел зоопарк. Погибли почти все обезьяны

В ночь на 1 января в зоопарке в городе Крефельд на западе Германии произошел пожар, в результате которого полностью выгорел корпус для обезьян, проинформировала пресс-служба зоопарка в Facebook.
Как сообщает телеканал RTL, в обезьяннике жили около 30 животных, в том числе орангутаны, шимпанзе и семья из двух горилл.
Сначала в зоопарке заявили, что жертвами пожара стали все животные, которые обитали в вольере, но позже опубликовали обновленную информацию, согласно которой огонь не затронул блок, в котором находятся гориллы.
Также выжили два шимпанзе, проинформировала пресс-служба зоопарка в Facebook.
"Чудесным образом шимпанзе Балли и Лимбо выжили после разрушительного пожара. Они лишь слегка травмированы и в настоящее время размещены в двух ящиках в помещении для горилл. За ними ухаживают несколько ветеринаров", – говорится в сообщении.
Из-за пожара зоопарк сегодня закрыт.