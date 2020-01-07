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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве горело здание неработающего зала "Космолот"

В результате пожара в Голосеевском районе Киева никто не пострадал, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

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В 10.47 пожарные локализовали возгорание
В 10.47 пожарные локализовали возгорание
Фото: dsns.gov.ua

7 января в Киеве в Голосеевском районе, на проспекте Науки, 4г, произошел пожар, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС опубликовала фото, на котором изображено здание с вывеской "Космолот".

"Установлено, что в одноэтажном недействующем здании возник пожар на общей площади 70 м². Существовала угроза распространения пламени на расположенные рядом здания. В 10.47 пожарные локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение. Уже в 10.58 пожар был ликвидирован", – сказано в сообщении.

Никто не пострадал.

Теги: Украина, пожар, ГСЧС
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