В Киеве горело здание неработающего зала "Космолот"

7 января в Киеве в Голосеевском районе, на проспекте Науки, 4г, произошел пожар, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС опубликовала фото, на котором изображено здание с вывеской "Космолот".
"Установлено, что в одноэтажном недействующем здании возник пожар на общей площади 70 м². Существовала угроза распространения пламени на расположенные рядом здания. В 10.47 пожарные локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение. Уже в 10.58 пожар был ликвидирован", – сказано в сообщении.
Никто не пострадал.